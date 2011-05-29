تلوث جرثومي قاتل..الخضروات ممنوعة في ألمانيا

فلسطين اليوم-وكالات

نقلت وسائل إعلامية ألمانية وفاة 10أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 270 شخصاً نتيجة تناولهم خيار ملوث بجراثيم "الايكولاي" تم استيرادها من اسبانيا.

وقالت المصادرانه قد اكتشف التلوث أيضا في تشيكيا وبريطانيا وهولندا والدانمارك والسويد لدى أشخاص زاروا ألمانيا مؤخرا .

وقال المركز الأوروبي لمنع انتشار الأمراض المعدية ان هذه هي إحدى أسوا حالات تفجر المرض الناجم عن التلوث والذي قد يصيب الدم والكلى والجهاز العصبي.

وأوصت وزارة الصحة الألمانية الجمهور بتجنب تناول الخيار والبندورة والخس وتمت إزالة بعض هذه الخضار من السوق.