ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تلوث جرثومي قاتل..الخضروات ممنوعة في ألمانيا

  • 05:43 - 29 مايو 2011
مشاركة

تلوث جرثومي قاتل..الخضروات ممنوعة في ألمانيا

 فلسطين اليوم-وكالات

نقلت وسائل إعلامية ألمانية وفاة 10أشخاص على الأقل  وأصيب أكثر من 270 شخصاً نتيجة تناولهم خيار ملوث بجراثيم "الايكولاي" تم استيرادها من اسبانيا.

 

وقالت المصادرانه قد اكتشف التلوث أيضا في تشيكيا وبريطانيا وهولندا والدانمارك والسويد لدى أشخاص زاروا ألمانيا مؤخرا .

 

وقال المركز الأوروبي لمنع انتشار الأمراض المعدية ان هذه هي إحدى أسوا حالات تفجر المرض الناجم عن التلوث والذي قد يصيب الدم والكلى والجهاز العصبي.

 

 وأوصت وزارة الصحة الألمانية الجمهور بتجنب تناول الخيار والبندورة والخس وتمت إزالة بعض هذه الخضار من السوق.

متعلقات