معاريف تكشف تفاصيل جديدة حول الاتصالات بين "بيرس" وعباس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

نشرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم الأحد, تفاصيل جديدة حول الاتصالات التي جرت في الفترة الأخيرة من وراء الكواليس بين رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيرس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وقالت الصحيفة أن بيرس وعباس تبادلا الأفكار والاقتراحات بهدف بلورة صيغة متفق عليها لاستئناف المفاوضات "الإسرائيلية" الفلسطينية ومنع التصويت في الأمم المتحدة على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأشارت الصحيفة الى أن الاتصالات بين بيرس وعباس جرت بواسطة تبادل الرسائل عن طريق مبعوثين عنهما ومكالمات هاتفية, كما عقد الاثنان اجتماعا في لندن , مع الإشارة إلى ان نتنياهو على علم بهذه الاتصالات.

ومن جهة أخرى يجتمع بيرس في ديوانه بالقدس المحتلة اليوم مع نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة روز ماغيرو لبحث المساعي التي يبذلها الجانب الفلسطيني لنيل اعتراف المؤسسة الدولية بدولة فلسطينية مستقلة .