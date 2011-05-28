مشكلة تعترض بعض مستخدمي سكايب

فلسطين اليوم _ وكالات

قالت شركة سكايب إن نسبة ضئيلة من مستخدمي برنامجها للتخاطب عبر الإنترنت لم يتمكنوا من الدخول إليه، مشيرة إلى أنها تتوقع أن تحل المشكلة بتحديث البرمجة.

وأوضحت سكايب على موقعها الإلكتروني أن المشكلة نجمت من بيانات محرفة أضرت بأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم أنظمة ويندوز أو لينوكس أو ماكينتوش للتشغيل.

وكشفت الشركة –التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا- عن أنها أطلقت في وقت متأخر أول أمس الخميس نسخة جديدة من برنامج سكايب لنظام ويندوز للتعامل مع المشكلة.

كما أنها أطلقت يوم الجمعة نسخة للينوكس وماكينتوش بعد إخطار مستخدمي النظامين بمسح الملف يدويا.

وقالت سكايب إن الأفراد الذين يستفيدون من خدمتها باستخدام الهواتف النقَّالة وأجهزة التلفاز أو أجهزة أخرى غير الحواسيب لم يتأثروا بالمشكلة.

وقد شاع استخدام برنامج سكايب الذي يتيح إجراء مكالمات صوتية أو بالفيديو مجانا أو برسوم مخفضة.

وتنوي شركة مايكروسوفت –أكبر صانعي برمجيات الكمبيوتر في العالم- الاستحواذ على شركة سكايب مقابل مبلغ 8.5 مليارات دولار في صفقة يتوقع إنجازها بنهاية العام الحالي.

وتعتقد مايكروسوفت أن خدمة سكايب ستساعدها في بث مزيد من الإعلانات الرقمية وتوفير أدوات أكثر تتيح التخابر الهاتفي المتشعب بين عدة أشخاص في آن واحد مما يقلل من النفقات على المؤسسات التجارية.