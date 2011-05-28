الأسرى للدراسات :الأسرى يعلقون إضرابهم اليوم

فلسطين اليوم-غزة

اعلن الأسرى في سجون الاحتلال تعليق الإضراب عن الطعام والذي كان مقررا اليوم السبت ضمن برنامج الإضراب المتقطع الذي ينفذه الأسرى احتجاجًا على ظروفهم الصعبة التي يعيشونها، ولإنهاء ملف العزل الانفرادي بحقهم.

وأشار"مركز الأسرى للدراسات" أن رسالة وصلته من داخل السجون تؤكد أن الأسرى قرروا تعليق إضرابهم بسبب حوار يجري بين قيادات الأسرى ومصلحة السجون حول المطالب التي خاض الأسرى من أجلها الإضراب والتي على رأسها إخراج الأسرى المعزولين.

وأكد الأسرى أن الإضراب سيتم استئنافه في حال فشل الحوار بين الطرفين أو تهربت إدارة السجون من استعدادها لحل الإشكاليات العالقة.