رئيس الجمعية العمومية:أمريكا ستستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطينية

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

قال رئيس الجمعية العمومية في الأمم المتحدة جوزيف ديس، بأنه لا يوجد احتمال أن تتحول السلطة الفلسطينية من سلطة لدولة ذات عضوية في الأمم المتحدة دون توصيات مسبقة من مجلس الأمن.

وحسب موقع هآرتس، قال ديس إن استخدمت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى من الدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن حق النقد الفيتو على الاعتراف بدولة فلسطينية فإن الجمعية العمومية لا تستطيع التوصية على ضم السلطة الفلسطينية لعضويتها كدولة.

والجدير ذكره، فقد قال المبعوث الأمريكي الأسبق جورج ميتشل أن الفلسطينيين لن يحصلوا علي دولة فلسطينية من الجمعية العمومية بل من الولايات المتحدة.