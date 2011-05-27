عمر موسى يطالب برد أمريكي على لاءات نتانياهو

فلسطين اليوم – وكالات

طالب أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى الرئيس الأميركي باراك أوباما برد أميركي على لاءات رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وشدد موسى في بيان صادر عن جامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، على أن ذلك يستدعي ردا أمريكيا لتوضيح الأمور بشأن موقفهم من هذه اللاءات السبعة، وأكد أوباما للأمين العام أن الموقف خطير، وأنه سيستمر في مساعيه لضبط الأمور.

وتحدث موسى مع الرئيس الأمريكي أوباما خلال لقائهما، اليوم الجمعة، على هامش جلسة عقدت حول الربيع العربي في إطار قمة مجموعة الثماني بباريس، عن التسوية في المنطقة 'ولاءات' نتنياهو، التي تعيد المنطقة إلى نقطة الصفر، وذلك في إشارة إلى الخطاب الذي ألقاه نتنياهو في الكونجرس ردا على خطاب أوباما بشأن عملية التسوية.

كما التقى موسى، مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي، وبحث معهم تطورات الأوضاع في المنطقة.

وألقى موسى كلمة في الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الربيع العربي في اجتماع قادة الدولة الثماني، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس المفوضية الأوروبية ورئيس الاتحاد الأوروبي.

وسبق ذلك قيام موسى بسلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين الدوليين منهم، أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، ووزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، حيث تناول الوضع الراهن في المنطقة خاصة الوضع في ليبيا، والسلام في الشرق الأوسط.

وقال موسى أثناء لقائه مون إن خطاب نتنياهو الأخير ينسف كل عملية التسوية.

وأبدى الوزير الفرنسي جوبيه استعداد الاتحاد الأوروبي وبلاده لأن تلعب دورا فعالا من أجل السلام في الشرق الأوسط.