شبح الحرب الأهلية يخيم على اليمن بعد مقتل 40 شخصاً في العاصمة

فلسطين اليوم _ وكالات

قتل أكثر من 40 يمنيا اليوم الخميس في اشتباكات جرت في شوارع العاصمة صنعاء في حين تتزايد المخاوف من أن يفجر القتال الذي يهدف لتنحية الرئيس علي عبد الله صالح عن السلطة حربا أهلية في البلاد.

ويفر السكان بالمئات من صنعاء وقد حملوا أمتعتهم على السيارات أملا في الافلات من العنف الذي أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا منذ يوم الاثنين.

وكانت أعمال العنف التي دارت بين قوات امن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وبين ابناء قبيلة حاشد القوية التي يتزعمها صادق الاحمر هي الاكثر دموية التي يشهدها اليمن منذ بدأت الاحتجاجات في يناير كانون الثاني. وتنذر الاشتباكات بالانتشار الى منطاق اخرى خارج العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية في بيان على الانترنت ان 28 شخصا على الاقل قتلوا في انفجار فجر اليوم بمنطقة لتخزين أسلحة في صنعاء.

وتجول مقاتلون يرتدون ملابس مدنية في بعض إحياء العاصمة في حين سمع دوي إطلاق الرصاص من بنادق الية بشكل متقطع.

كما سمع دوي انفجارات متفرقة في العاصمة بالقرب من منطقة الاحتجاجات حيث يطالب الاف المعتصمين بتنحي صالح بعد ان حكم البلاد لمدة تقارب 33 عاما.

واختلط الدخان الاسود المتصاعد من قذائف المورتر بسحابة من الغبار والتلوث تخيم على صنعاء.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الخميس ان بريطانيا ستقلص عدد العاملين في سفارتها باليمن بسبب العنف هناك.

وقال وزير الخارجية وليام هيج في بيان "في ضوء الوضع الأمني المتدهور قررت اليوم تقليص عدد العاملين في سفارتنا إلى مستوى يكفي فقط للعمل بشأن أكثر المصالح البريطانية إلحاحا وحيوية في اليمن.. من خلال السحب المؤقت لأربعة أعضاء من طاقم العاملين لدينا."