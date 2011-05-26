المستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على راع مسن من مدينة نابلس

المستوطنون يعتدون بالضرب المبرح على راع للأغنام من مدينة نابلس

فلسطين اليوم _ نابلس

ذكر مسؤول ملف الاستيطان في الضفة الغربية بسام دغلس، أن راعي الأغنام حمد جابر القطّ (62 عاما)، من قرية مادما جنوب نابلس، تعرض إلى الضرب المبرح على يد المستوطنين، وحالته حرجة.

وأضاف دغلس، أن القط تعرض للضرب من قبل 12 مستوطنا من مستوطنة يتسهار، نقل على إثرها لمستشفى رفيديا بالمدينة، ووصفت حالته بالحرجة، خاصة وأنه أصيب بجروح عميقة في الرأس، ما سببت له نزيفا فقد على إثره الوعي.

وأفاد القائم بأعمال مجلس قروي مادما إيهاب تحسين القطّ، أن حمد كان يرعى أغنامه في المنطقة الجنوبية من القرية، حين هاجمه المستوطنون وحاولوا أخذ الأغنام منه، وحين حاول المقاومة قاموا بالاعتداء عليه بشكل متوحش، مستغلين كبر سنه وكونه بمفرده.

وقال ابنه جبر: إن والده في حالة يرثى لها، فقد قام هؤلاء المستوطنين بالاعتداء على والده بأدوات حادة، ما سبب له جروح عميقة في ذراعه، وفتحة عميقة في رأسه.