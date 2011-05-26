حكومة القذافي تقدم عرضاً لوقف إطلاق النار

فلسطين اليوم _ وكالات

اتصلت حكومة الزعيم الليبي معمر القذافي بدول أجنبية لعرض وقف لإطلاق النار لكن هناك تشككا في إمكانية أن ينهي هذا الاقتراح الصراع الدائر منذ ثلاثة أشهر.

ومن غير المرجح أن يؤدي عرض وقف إطلاق النار إلى إثناء الزعماء الغربيين المجتمعين في قمة مجموعة الثماني بمنتجع دوفيل الفرنسي بعد أن قالوا أنهم يقتربون بشكل مطرد من هدفهم لإجبار القذافي على التنحي.

وقالت اسبانيا انها واحدة من عدة دول أوروبية تلقت اقتراحا من رئيس الوزراء الليبي البغدادي علي المحمودي بوقف فوري لاطلاق النار.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الاسباني "تلقينا الرسالة وسنتخذ نفس موقف باقي أوروبا."

وأضاف "الجميع يتطلع للتوصل إلى اتفاق... لكن لابد من اتخاذ خطوات بعينها أولا وهي لم تتخذ حتى الآن."

وتم استدعاء الصحفيين الأجانب في طرابلس إلى مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الليبي لكن لم ترد أنباء عن الموضوع الذي سيتحدث عنه.

وعرضت حكومة القذافي قبل ذلك وقفا لإطلاق النار. وفي كل مرة يرفض مقاتلو المعارضة هذا العرض ويقولون أنهم لن يقبلوا بشيء أقل من تنحي القذافي.

وعلى الرغم من أحدث عرض لوقف إطلاق النار تشن قوات القذافي يوم الخميس واحدا من أكثر هجماتها ضراوة منذ أيام على مدينة مصراتة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال مراسل لرويترز في المدينة الواقعة على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من طرابلس إن بإمكانه سماع أصوات قذائف المورتر وهي تسقط كل خمس دقائق على المشارف الغربية لمصراتة .