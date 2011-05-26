مناشدة لإنقاذ حياة أسير يعانى من مرض جلدي

فلسطين اليوم-رام الله

ناشدت عائلة الأسير زامل عابد شلوف '31 عاما' من بيت حانون والمعتقل منذ 25 آذار2008 والمتواجد في سجن ايشل والمحكوم 15 عاما اليوم الخميس، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمعنية بقضية الأسرى النظر في أحوال الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأكدت عائلة الأسير في مناشدة عبر مركز الأسرى للدراسات، أن ابنهم يعانى من مرض جلدي لم يشفَ منه رغم ذهابه لمستشفى سوروكا من السجن، وأنهم قلقون من عدم جدوى الأدوية التي تعطى له الأمر الذي يفاقم من حالته، إلى جانب معاناته من آلام في يده اليسرى ناتجة عن جهاز تم زراعته له في أعلى القلب.