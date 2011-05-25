أثناء محاكمته..متهم يُشهر مسدساً في وجه الموجودين في محكمة بنابلس

فلسطين اليوم- نابلس

أعرب مجلس القضاء الأعلى عن استنكاره الشديد، للحادث المؤسف وغير المعتاد، الذي حدث اليوم الأربعاء، في إحدى قاعات محكمة بداية جنين، مشددا على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحاكم من قبل الشرطة.

وذكر بيــان صادر عن المركز الإعلامي القضائي، أنه وأثناء انعقاد هيئة المحكمة ونظر الجناية رقم 28/2007 والمسند فيها لثلاثة عشر متهما تهمة المشاجرة المفضية للموت، خلافا لأحكام المادة 338 من قانون العقوبات لسنة 1960، ولدى البدء في تحضير الإجراءات وإدخال المتهم الخامس إلى قفص الاتهام، والذي تم استحضاره من مكان توقيفه في سجن نابلس، إذ به وهو داخل القفص يشهر مسدسا ويحاول استعماله في إطلاق النار، حيث انقض عليه أفراد الشرطة المتواجدون في قاعة المحكمة، ودامت محاولة السيطرة عليه ما يزيد عن عشر دقائق، ما أدى إلى مغادرة هيئة المحكمة والمتواجدين في القاعة، ولدى عودة هيئة المحكمة إلى القاعة لمباشرة أعمالها قامت بتنظيم محضر بما حصل حسب الأصول، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة موقوفا لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

وشدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة توفير الحماية الكاملة للمحاكم، من قبل جهاز الشرطة المنوط به توفير الأمن والحماية الكاملة لكافة المتواجدين داخل أروقة المحاكم، لأن التهاون في توفير مثل هذه الحماية من شأنه أن يعرض للخطر حياة المواطنين والقضاة وكافة المتواجدين في المحاكم، من محامين وأعضاء نيابة وموظفي سلطة قضائية.