أحرار: الأسير"الرجوب" بين الحياة والموت في سجن عوفر

فلسطين اليوم-رام الله

ناشد أسرى سجن عوفر العسكري من خلال مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان كافة المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بحقوق الإنسان, بضرورة التحرك لإنقاذ حياة الأسير ياسر الرجوب من بلدة دورا بمحافظة الخليل وبذل الجهود من أجل الإفراج عنه حيث أن حالته الصحية في تدهور خطير.

وقال فؤاد الخفش مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إن إدارة السجون أرسلت التقرير الطبي النهائي للأسير الرجوب بعد مماطلة طويلة والذي تبين من خلاله أن الأسير يعاني من السرطان في الرئة, وأن المرض أخذ مداه وبحاجة لسلسة من العلاج الكيماوي ولكن الاحتلال لم يقدم له شيئاً.

وذكر الخفش أن الأسرى لاحظوا تدهوراً سريعاً طرأ على صحة الأسير الرجوب, حيث يعاني من ضيق في التنفس بشكل مستمر وحالة إغماء ونقص ملحوظ في الوزن, موضحاً أن جنود الاحتلال يتعمدون إهمال صحة الأسير وعدم علاجه.

وتحدث الخفش عن تزايد حالة إصابة الأسرى الفلسطينيين بمرض السرطان الامر الذي يوجب تشكيل لجان تحقيق حول هذا الأمر ، موضحا أن الاحتلال يحتجز الرجوب وهو شقيق النائب الشيخ نايف والقياد جبريل الرجوب في الاعتقال الإداري دون أي تهمه وبالرغم من مرضه ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عنه .

يشار الى أن الأسير الرجوب يقضي في السجن رهن الاعتقال الإداري لمدة ستة شهور , وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من 14 عاماً مسبقاً كما أنه كان من مبعدي مرج الزهور.