الاحتلال يفرض غرامات مالية عالية على ثلاثة مقدسيين بحجة البناء دون ترخيص

فلسطين اليوم _ القدس

فرضت محكمة بلدية الاحتلال، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية عالية على ثلاثة مواطنين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص.

وشملت قرارات المحكمة موسى عبيد وتم تغريمه بمبلغ 25 ألف شيقل تدفع نقداً، بالإضافة إلى مبلغ 20 ألف شيقل تدفع بأقساط شهرية متساوية، ونبيل وحمزة عبيد وغرم كل واحد منهما بمبلغ 20 ألف شيقل نقداً ومبلغ مشابه بأقساط شهرية متساوية.

وقال رئيس جمعية العيسوية الخيرية رياض العيساوي، وأحد وجهاء البلدة، إن المحكمة أمهلت المواطنين الثلاثة خمسة أشهر للحصول على رخصة بناء.

وأضاف العيساوي 'أن هذا القرار يعتبر مستحيلا في ظل الشروط التعجيزية التي تفرضها البلدية بالإضافة إلى عدم وجود مخطط هيكلي للبلدة بعد رفض البلدية لمخطط كانت البلدة أعدته حسب الأصول'.