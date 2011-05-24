جامعة فلسطين تستقبل وفداً من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية

فلسطين اليوم: غزة

استقبل الحاج كاظم دغمش رئيس مجلس إدارة جامعة فلسطين بفزة في مكتبه صباح اليوم وفداً من هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التركية IHH ضم كلاً من الأستاذ "محمد كايا" مدير عام الهيئة في فلسطين، والأستاذ "أسامة عبدو" المدير التنفيذي للمشاريع بالهيئة، كما كان في استقبالهم أيضاً كل من الأستاذ الدكتور عبد الكريم نجم نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والدكتور موسى أبو سليم نائب رئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور يوسف جربوع عميد كلية إدارة المال والأعمال، والدكتور حسن حمودة عميد القبول والتسجيل، والمهندس أحمد صنع الله مدير العلاقات العامة.

حيث رحب "دغمش" بالوفد الضيف، وشكر لهم زيارتهم للجامعة، متمنياً أن تكون هذه الزيارة بمثابة حجر الأساس لسلسة من التعاون والتواصل بين الجامعة والهيئة.

كما قدم لهم نبذة تعريفية حول نشأة الجامعة وتأسيسها، وخططها المستقبلية الهادفة إلى تطوير الجامعة ومرافقها وتوسيع دائرة عملها، واستعرض أحدث المستجدات في الجامعة من حيث استكمال العمل في إضافة وتوسيع قاعاتها، وكذلك إنشاء مختبرات علمية جديدة ذات مساحات واسعة تتهيأ فيها كافة الظروف المناسبة للعملية التعليمية التي تساعد الطلبة على التحصيل العلمي والجد والإجتهاد، مضيفاً أن جامعة فلسطين هي جامعة وطنية تحرص على تقديم برامجها وتخصصاتها وخدماتها لكافة شرائح أبناء شعبنا الفلسطيني، وتعمل جاهدة للمحافظة على هوية المجتمع الوطنية والعربية والإسلامية، ودعم وحدته وتماسكه.

ومن جانبه استعرض "نجم" كليات الجامعة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي، وما تتميز به هذه الكليات من حيث الحداثة والمعاصرة.

كما أشار إلى ما تتميز به الدراسة في جامعة فلسطين من حيث التركيز على الجوانب التطبيقية، واستخدام التقنيات الحديثة والإلكترونية للمساعدة في العملية التعليمية، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة للطلبة تتيح أمامهم فرص الإبداع والتميز، معرباً عن حرص الجامعة على فتح مجالات جديدة توافق رغبات الطلبة واحتياجات سوق العمل المحلي، والمساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني، وتعزيز علاقة الجامعة بمحيطها الإجتماعي والمؤسساتي وتقوية روابطها مع مختلف المؤسسات الهادفة إلى بناء وطننا ورفعة أبنائه.

بدوره تقدم "كايا" بشكره وتقديره للجامعة على حسن الإستقبال والحفاوة، وأعرب عن سعادته لوجوده في جامعة فلسطين، وقدم نبذة تعريفية عن الهيئة وأنشطتها، موضحاً أنه ليس للهيئة أي انتماء سياسي أو حزبي وأن أهدافها ورسالتها تكمن في تقديم المساعدات الإنسانية في مختلف مناطق العالم.

كما أبدى إعجابه بالمسيرة التعليمية في جامعة فلسطين وجهودها المتواصلة للإرتقاء والتميز رغم كل التحديات والمعوقات في ظل الظروف التي يحياها قطاع غزة، مشيراً إلى أن موقع الجامعة مميز ويتيح أجواءاً مريحة للدراسة وجودة التعليم، ومؤكداً أن الهيئة ستضع ضمن أجندتها التعاون مع الجامعة، وأن هذه الزيارة ستكون بمثابة فاتحة لعلاقات أكبر من التقارب والتعاون.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية، تعرف خلالها الوفد على مباني الجامعة ومرافقها ومكتبتها ومختبراتها، مبدياً إعجابه بمستوى الأداء والتقدم الذي تتمتع به الجامعة.