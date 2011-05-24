حقيقة أسماء مرشحي حركة حماس للحكومة المقبلة

البردويل:لا يمكن اعتماد أي اسم مما يتم طرحه قُبيل الاتفاق النهائي

فلسطين اليوم- غزة (خاص)

تداولت بعض الوسائل الإعلامية اليوم الثلاثاء، مجموعة من الأسماء تقول أن حركة حماس طرحتها ورشحتها لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة.

وقد أوضح الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة حماس في حديث لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لا يمكن اعتماد أي اسم مما تطرحه الوسائل الإعلامية قبيل الاتفاق النهائي على الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وأضاف الدكتور البردويل، أن حركته ليست مسؤولة عن أي اسم يتم تداوله في الإعلام والتي اعتبرها مجرد اجتهادات إعلامية وتسريبات، موضحاً أن الهدف من ذلك هو السبق الإعلامي.

وبين الدكتور البردويل، أن تسريب هذه المعلومات هي سبق إعلامي أكثر من حقائق موجودة على الأرض.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد أكد في وقت سابق، أن السلطة تعمل من أجل تشكيل حكومة "تكنوقراط"، مضيفاً أن هناك فهم خاطئ لطبيعة الحكومة وبأنها محاصصة بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أنها ستتشكل من مستقلين ولن تضم أي شخص ينتمي إلى تنظيم فلسطيني على الإطلاق.

وكانت وسائل إعلامية قد نشرت قائمة بأسماء تطرحها حركة حماس وهي كالتالي:

- جمال الخضري / لرئاسة الوزراء .

- مازن سنقرط / لرئاسة الوزراء .

- مصطفى البرغوثي / وزارة الخارجية .

- شعوان جبارين / وزارة الداخلية .

- ماجد البايض / وزارة المالية .

- نصر عبد الكريم / وزارة المالية .

- م.وصفي قبها / وزارة الأشغال .

- يحيى السراج / وزارة الأشغال .

- رفعت رستم / وزارة الأشغال .

- ناصر الشاعر / وزارة التربية والتعليم .

- عليان الحلو / وزارة التربية والتعليم .

- محمد عمران / وزارة التربية والتعليم .

- جميل حمامي / وزارة الأوقاف .

- مصطفى أبو عرة / وزارة الأوقاف .

- حيان الإدريسي / وزارة الأوقاف .

- م.وصفي قبها / الحكم المحلي .

- م.رفعت رستم / الحكم المحلي.

- عبد الكريم جودة / وزارة الزراعة .

- د.سمير أبو عيشة / وزارة التخطيط .

- ماجد الفرار / وزارة التخطيط .

- د. جواد عبادي / وزارة الإقتصاد الوطني .

- مازن سنقرط / وزارة الإقتصاد الوطني .

- نصر عبد الكريم / وزارة الإقتصاد الوطني .

- د.خالد خنفر / الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات .

- م.وصفي قبها / وزارة المواصلات .

- يحيى السراج / وزارة المواصلات .

- م.وصفي قبها / الشئون الإجتماعية .

- م.وصفي قبها / وزارة الأسرى .

- شعوان جبارين / وزارة الأسرى .

- أحمد الخالدي / وزارة العدل .

- سليم السقا / وزارة العدل .

- م.ريما بدير / وزارة شئون المرأة .

- رحاب شبير / وزارة شئون المرأة .

- سناء أبو دقة / وزارة شئون المرأة .

- جودة مرقص - وزير سابق / وزارة السياحة والآثار .

- د.جمال نصار / وزارة الصحة .

- د.عبد الرازق جرار / وزارة الصحة .

- محمد العكلوك / وزارة الصحة .

- ناظم المصري / وزارة الثقافة .

- محمد عمران / وزارة الثقافة.