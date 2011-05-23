البطنيجي لـ« فلسطين اليوم »:العثور على شاب مشنوقاً في المغراقة

البطنيجي لـ"فلسطين اليوم":العثور على شاب مشنوقاً على شجرة بالمغراقة

فلسطين اليوم- غزة

عثرت الشرطة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، على شاب مشنوقاً على شجرة في منطقة المغراقة جنوب مدينة غزة.

وقد أكد المقدم أيمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة بغزة لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الشرطة عثرت على الشاب هاني جمال أبو عطيوي (20 عاماً) مشنوقاً على الشجرة.

وأوضح المقدم البطنيجي، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادث فور عثورها على الشاب، ولم يتسن بعد الوصول إلى أي معلومات تتعلق بالحادث.

جدير بالذكر، أن معلومات تفيد بأن هذه هي الحالة الثالثة التي يُقتل فيها شاب من نفس العائلة بهذه الطريقة خلال أربعة سنوات.