مسؤول في الإخوان المسلمين: يجب إعادة العلاقات بين مصر وإيران

فلسطين اليوم: غزة

شددّ القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمون علي ضرورة استئناف العلاقات الثنائية بين إيران ومصر، مؤكداً أن فتح صفحة جديد في علاقات البلدين يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين الإيراني والمصري وكل العالم الإسلامي.

وأشار الهلباوي إلى فشل الكيان الصهيوني في استهداف الجمهورية الإسلامية مضيفاً "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتت تلعب دوراً رئيسياً في استتباب الأمن في منطقه الشرق الأوسط وعلى الساحة‌ الدولية".

وأكد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمون المصرية الذي عاد إلى بلاده بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع المصري "حسني مبارك" قادماً من العاصمة البريطانية لندن، "أن استئناف العلاقات بين طهران والقاهرة سيعود بالضرر على العدو المشترك للشعبين الإيراني والمصري وهو إنما الكيان الصهيوني الغاصب للقدس الشريف".

وأعرب الهلباوي عن رغبة جماعة الإخوان المسلمين بتعزيز العلاقات بين بلاده وإيران وتابع يقول "الإخوان المسلمون سوف تشارك بكل ما تملكه في العملية السياسية بمصر في المرحلة القادمة".