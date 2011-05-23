أوروبا تؤيد أوباما..والسويد تنتقد نتنياهو

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون بان الاتحاد الأوربي يؤيد دعوة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على قاعدة حدود ال 67 .

وقالت اشتون خلال مؤتمر الاتحاد الأوربي " لدينا موقف مشترك حول محادثات السلام التي يجب أن ترتكز على حدود 67 وتبادل الأراضي.

وقال موقع يديعوت الصهيوني ان وزير الخارجية السويدي ( كارل بيلدت ) قالت ان هناك عدة قضايا طرحها أوباما في خطابه يقبل بها الاتحاد الأوروبي , منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الذي قال في خطابه بأن الدفاع الوحيد لاسرئيل هو السلام وليست الحدود.