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أوروبا تؤيد أوباما..والسويد تنتقد نتنياهو

  • 09:34 - 23 مايو 2011
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أوروبا تؤيد أوباما..والسويد تنتقد نتنياهو

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوربي كاثرين اشتون بان الاتحاد الأوربي يؤيد دعوة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لاستئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية على قاعدة حدود ال 67  .

وقالت اشتون خلال مؤتمر الاتحاد الأوربي " لدينا موقف مشترك حول محادثات السلام التي يجب أن ترتكز على حدود 67  وتبادل الأراضي.

وقال موقع يديعوت الصهيوني ان وزير الخارجية السويدي ( كارل بيلدت ) قالت ان هناك عدة قضايا طرحها أوباما في خطابه يقبل بها الاتحاد  الأوروبي  , منتقداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو الذي قال في خطابه بأن الدفاع الوحيد لاسرئيل هو السلام وليست الحدود.

 

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