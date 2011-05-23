قائد عسكري يحذر من أسلحة مفخخة يتم تهريبها من "إسرائيل" تستهدف المقاومة

فلسطين اليوم _ غزة ( خاص)

أكد أبو أحمد سرايا الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن العدو الإسرائيلي يهرب أسلحة مفخخة تستهدف المقاومة الفلسطينية في القطاع , وذلك عن طريق ترويجها لتجار سيناء المصدر الرئيس لأسلحة المقاومة .

وأوضح أبو أحمد في حديث خاص ل "فلسطين اليوم " أن العدو يقوم بترويج أسلحة متوسطة مثل قذائف الهاون والـ"ـ أر بي جي , هدفها الإضرار بالمقاومة , وتكبيدها خسائر في صفوفها .

وذكر أبو أحمد أن "إسرائيل" لجأت لهذه الخطوة لأنها ترفض وصول الأسلحة لغزة , في محاولة منها لقطع سبل إمداد المقاومة الفلسطينية بالسلاح .

وعن الضرر الذي تحلقه الأسلحة التي يروجها الاحتلال بالمقاومة أكد القائد العسكري أن المقاومة الفلسطينية لديها خبرة عالية على التعامل مع هذه الأسلحة وكشفها , محذراً المقاومين قليلي الخبرة من التعامل معها وإسنادها إلى أولي الأمر .

يشار إلى أن "إسرائيل" تستخدم وسائل غير مشروعة في تصفية كبار المقاومين الفلسطينيين سواء في الداخل أو في الخارج خلال السنوات العديدة الماضية .