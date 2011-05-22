موسى : مبارك السبب في تنحيتي عن منصب وزير الخارجية

فلسطين اليوم _ وكالات

أكد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية المنتهية ولايته، أنه تم تنحيته عن منصبه كوزير للخارجية في عهد الرئيس مبارك بسبب الخلاف مع الرئيس السابق في الكثير من القضايا السياسية الداخلية والخارجية.

ونفى موسى، في حوار خاص مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، ما قيل بشأن مطالبته المتظاهرين في ميدان التحرير بمغادرة الميدان، قائلا: ذهبت إلى ميدان التحرير مرتين، ولكني لم أطلب من المتظاهرين مغادرة الميدان، ولم أخبرهم أن الرئيس مبارك لن يتنحى عن الحكم، مشيرا إلى أنه من غير المعقول التحدث إلى ملايين من البشر في حالة الصخب التي كان عليها الميدان.

أما بشأن القضية الليبية، فأكد موسى أن بقاء القذافي في السلطة غير مقبول، غير أنه أوضح أن القذافي سيحارب حتى النهاية، مشيرا إلى أنه لأول مرة تتخذ الجامعة العربية قرارا بمعاقبة إحدى الدول الأعضاء ، ونفى رفضه التحركات الغربية ضد ليبيا بعد الموافقة عليها، غير أنه أكد أنه من غير المقبول استمرار قصف وقتل المدنيين بالطائرات والصواريخ.

وعن مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية ورفض "إسرائيل" التفاوض بسبب دخول حركة حماس في السلطة أكد عمرو موسى أن الرفض الإسرائيلي لم يتغير، وأن "إسرائيل" رفضت جميع المبادرات كما رفضت التفاوض وإبرام الاتفاقيات في السابق، بإدعاء أنها لا يمكنها التفاوض مع جانب واحد من الفلسطينيين، والآن وبعد المصالحة الفلسطينية، فإن "إسرائيل" ترفض التفاوض مدعية أن حركة حماس منظمة تهدد أمنها، ولو طرأ جديد على الساحة فإن إسرائيل ستختلق الحجج والأعذار لعدم الدخول في مفاوضات أو إبرام اتفاقيات .

وأشار إلى أنه في حال انتخابه رئيسا لمصر سيمضي في مفاوضات السلام وفقا للمبادرة العربية، والتي تعتبر مصر جزءا منها، وأن هناك التزامات متبادلة بين الجانبين، وأنه يجب على إسرائيل أن تفي بالتزاماتها كما ستفي باقي الدول العربية بالتزاماتها.