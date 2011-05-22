اليوم : أسمنت وحصمة لصالح مشاريع دولية بغزة

فلسطين اليوم-غزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأحد، فتح معبر كرم أبو سالم جزئيا لادخال مواد بناء لصالح المشاريع الدولية في قطاع غزة بالإضافة إلى ضخ الوقود.

وأوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق البضائع إلى قطاع غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قررت اليوم فتح معبر كرم أبو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لإدخال 290 إلى 300 شاحنة محملة بمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات.

وبين أن من ضمن الشاحنات 10 محملة بالاسمنت لصالح مشروع الشيخ عجلين التابع لوكالة التنمية الألمانية، و 10 شاحنات اسمنت وحديد بناء لصالح مشاريع وكالة الغوث و4 شاحنات اسمنت لصالح مشاريع الـ USAID و50 شاحنة حصمة وذلك لصالح مشاريع وكالة الغوث.

وبين فتوح أنه سيتم ضخ كميات محدودة من غاز الطهي عبر ذات المعبر.