النيران تلتهم 132 شجرة زيتون بمحافظات الضفة

فلسطين اليوم-غزة

تمكنت طواقم الإطفاء بالدفاع المدني اليوم من إخماد النيران التي أحرقت 132 شجرة زيتون في حوادث منفصلة في محافظات جنين طولكرم ورام الله بالضفة الغربية.

وقالت الإدارة العامة والإنسانية للدفاع المدني في بيان وصل "فلسطين اليوم نسخة عنه, أن الطواقم أخمدت النيران التي شبت بحقول ومزارع الزيتون في أراض قرية الهاشمية وعابا وواد برقين بمحافظة جنين والتي أتت على 69 شجرة زيتون، ونيران شبت في حقول ومزارع الزيتون بقرية كفر راعي بمحافظة طولكرم والتي التهمت 50 شجرة زيتون ، وفي قرية نعلين بمحافظة رام الله عملت الطواقم على إخماد النيران التي شبت بـ 13 شجرة زيتون.

وطالبت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه وعدم إضرام النيران بالأعشاب بطرق عشوائية أو إلقاء أعقاب السجائر بشكل عشوائي وخصوصاً في المناطق القريبة من الحقول والمزروعات والأحراش وحتى المنازل السكنية لما تخلفه من أضرار جانبية سواء في الممتلكات أو المزروعات أو البيئة.