وفاة طالبة توجيهي بعد تناولها مادة سامة في جنين

فلسطين اليوم- جنين

لقيت الشابة (إ.ف.ف) 18 عاما من بلدة جبع في محافظة جنين، اليوم الجمعة، مصرعها نتيجة تناولها مواد سامة بالخطأ.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة نقلا عن أحد أقارب الشابة :"إن الفتاة التي كانت تستعد لتأدية امتحانات الثانوية العامة قد شربت مبيدات حشرية كانت موجودة على طاولة في المنزل ظنا منها انه مشروب بارد ومكثت في العناية المكثفة يومين قبل إلا أنها فارقت الحياة.

وأضافت الشرطة أنها قامت بتحويل جثة الشابة إلى التشريح، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الوفاة.