ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

وفاة طالبة توجيهي بعد تناولها مادة سامة في جنين

  • 15:07 - 20 مايو 2011
مشاركة

وفاة طالبة توجيهي بعد تناولها مادة سامة في جنين

فلسطين اليوم- جنين

لقيت الشابة (إ.ف.ف) 18 عاما من بلدة جبع في محافظة جنين، اليوم الجمعة، مصرعها نتيجة تناولها مواد سامة بالخطأ.

 

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة  نقلا عن أحد أقارب الشابة :"إن الفتاة التي كانت تستعد لتأدية امتحانات الثانوية العامة قد شربت مبيدات حشرية كانت موجودة على طاولة في المنزل ظنا منها انه مشروب بارد ومكثت في العناية المكثفة يومين قبل إلا أنها فارقت الحياة.

 

وأضافت الشرطة أنها قامت بتحويل جثة الشابة إلى التشريح، وفتحت تحقيقا في الحادث لمعرفة أسباب الوفاة.

متعلقات