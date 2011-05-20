موفاز لـ "نتنياهو": إن لم تقبل بخطاب اوباما فإما الانتخابات وإما الحرب

فلسطين اليوم-(ترجمة خاصة)

في أعقاب خطاب الرئيس الامريكي بارك اوباما، دعا وزير الحرب الصهيوني الأسبق ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني شاؤول موفاز، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لأن يعلن للشعب الصهيوني عن قبوله بمبادئ خطاب اوباما، والدخول فورا في مفاوضات مباشرة، للتوصل لحلول انتقالية مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف موفاز بأنه إن لم يقبل نتنياهو بخطاب اوباما، وبأنه ليس على استعداد لدفع ثمن سياسي، فعلى نتنياهو أن يدعو لإجراء انتخابات عامة فورا في الكيان، فلم يبق أمامنا الإ خيارين، إما خيار الانتخابات وإما الحرب.