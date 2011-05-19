الرئيس عباس يدعو القيادة لاجتماع عاجل لمناقشة خطاب اوباما

فلسطين اليوم: غزة – رام الله

قرر رئيس السلطة محمود عباس دعوة القيادة الفلسطينية لاجتماع طارئ بأسرع وقت ممكن، والتشاور مع الأشقاء العرب لبحث خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الرئاسة بمدينة رام الله مساء اليوم الخميس، إن الرئيس محمود عباس يؤكد التزام القيادة الفلسطينية بتنفيذ كل ما ترتب عليها من التزامات حسب الاتفاقيات الدولية، خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.

وتابع عريقات قائلاً، "نأمل أن تقوم الحكومة "الإسرائيلية" بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها حسب الاتفاقيات الدولية، خاصة خطة خارطة الطريق ومبادرة التسوية العربية، من أجل إعطاء عملية التسوية الفرصة التي تستحقها".

وأضاف أن الرئيس محمود عباس يؤكد تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها الرئيس الأميركي باراك أوباما من أجل استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، للتوصل إلى حل نهائي لكافة قضايا الوضع النهائي وبسقف زمني محدد.

وقال عريقات: 'الرئيس محمود عباس يؤكد تقديره للحرص الذي أبداه الرئيس الأميركي على حق الشعوب في تقرير مصيرها والعيش بحرية وكرامة، وضمان حرية العبادة، مؤكدا أنه ما من شعب بحاجة لمثل هذه القضايا مثل الشعب الفلسطيني الذي يتطلع ويسعى للخلاص من الاحتلال الإسرائيلي".

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت لا تتوقع الكثير من خطاب أوباما على صعيد القضية الفلسطينية.