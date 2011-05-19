هنية يتعرض لإصابة على أرض ملعب اليرموك

فلسطين اليوم- غزة

تعرض رئيس الوزراء بالحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية, لإصابة طفيفة خلال التدريب الأسبوعي لقدامي اللاعبين علي ملعب اليرموك وسط مدينة غزة.

وقد جرى نقل رئيس الوزراء وعلى الفور للمشفي, حيث تم الاطمئنان عليه وتبين من خلال الفحوصات تعرضه للتواء في كاحل القدم , وطلب منه الراحة لمدة لا تقل عن 10 أيام.

واطمأن الرياضيون علي صحة رئيس الوزراء, من خلال الاتصالات الهاتفية , ومرافقته للمستشفي.

يُذكر أن رئيس الوزراء يشارك قدامي اللاعبين تدريبهم الأسبوعي, ولم يذكر أنه تغيب عن تدريب واحد منذ عام تقريباً, وشارك في العديد من الفعاليات الرياضية, أبرزها مباراة افتتاح ملعب اليرموك عام 2009, ومباراة الوفاق الرياضي.

وسبق لرئيس الوزراء أن كان احد ابرز لاعبي نادي خدمات الشاطئ ونادي الجمعية الإسلامية, وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الأخير لعدة سنوات.