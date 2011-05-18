تركيا ترد الصاع صاعين وتوبخ سفير "إسرائيل" في أنقرة

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكر التلفزيون "الإسرائيلي" القناة العاشرة، أن توتراً آخر طرأ على العلاقات بين تركيا و"إسرائيل"، وذلك بعد أن استدعت أنقرة أمس الثلاثاء السفير "الإسرائيلي" في تركيا غابي ليفي.

وقالت مصادر تركية، بأنه تم استدعاء السفير "الإسرائيلي" لتوبيخه، حيث نقلت له تركيا سلسلة تحذيرات شديدة اللهجة لأحداث مضت وأحداث ستقع في المستقبل، مثل تحذير أن حدث شئ لأسطول الحرية 2.

الجدير ذكره، فقبل حوالي عام تعرض السفير التركي في "إسرائيل" لـ الإهانة والإذلال، فيما اتهمت "إسرائيل" رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بالتطاول عليها بعد أن اتهمها بالاستخدام المفرط للقوة بحق الفلسطينيين، واستدعى نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" داني أيالون سفير تركيا وقام بإجلاسه على كرسي صغير لا يليق به، وأوضح له أن بلاده "لن تمر مرور الكرام على المظاهر ذات الطابع المعادي لليهود ولإسرائيل في تركيا".