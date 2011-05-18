بالصورة..عراك بالأيدي بين نواب كويتيين داخل المجلس

فلسطين اليوم- وكالات

تبادل نواب في البرلمان الكويتي اللكمات والضرب بواسطة "العقل" خلال جلسة اليوم أثناء مناقشة قضية المعتقلين في غوانتنامو.

وقال مصدر مطلع إن الجلسة كانت تبحث "مسألة الكويتيين المعتقلين في غوانتنامو، بحضور وفد من المحامين الأميركيين الذين يدافعون عنهم، فقال النائب الشيعي حسين القلاف إن الموجودين في هذا المعتقل هم من متخرّجي القاعدة".

وأضاف، سارع النائب عن الإخوان المسلمين جمعان الحربش الى الردّ قائلاً إن موضوع الجلسة هو المعتقلون في غوانتنامو لا ما تتحدث عنه، وحاول آخرون التدخل ودبّت الفوضى، فتبادل نائبان عن الشيعة وأربعة من التيارات الإسلامية السنية اللكمات والضرب بالعقل.

والنواب الذين شاركوا في العراك أيضاً عدنان المطوع عن الشيعة، ومحمد هايف ووليد الطبطبائي عن السلفيين، وسالم النملان إسلامي عن القبائل، وفلاح الصواغ إسلامي مستقل.

وبعد ذلك، رفع النائب عبد الله الرومي الجلسة التي كان يترأسها بغياب رئيس المجلس جاسم الخرافي. ولا يزال أربعة كويتيين معتقلين في غوانتنامو.