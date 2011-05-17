الحكومة التركية تقاطع احتفال السفارة "الإسرائيلية" بذكرى قيام "إسرائيل"

فلسطين اليوم: وكالات

قاطع وزراء حكومة العدالة والتنمية حفل استقبال أقامته السفارة "الإسرائيلية" في أنقرة بمناسبة ذكرى مرور 63 عاما على تأسيس دولة "إسرائيل"، ولم يحضر أي وزير بالحكومة الحفل الذي أقيم الليلة الماضية على الرغم من تلقيهم دعوات رسمية من السفير "الإسرائيلي" في أنقرة جابي ليفي.

وبحسب شبكات التليفزيون التركية، شارك في الحفل وزراء ونواب سابقون من حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل شخصي، والسفير الأمريكي في أنقرة فرانسيس ريتشاردوني.

ونقلت شبكة "إن تي في" الإخبارية التركية عن السفير "الإسرائيلي" اليوم قوله: إننا وجهنا دعوات رسمية لجميع المسؤولين في الحكومة التركية، وعدم اشتراكهم بالحفل أمر يخصهم، وأرجع امتناعهم عن المشاركة إلى التوتر في العلاقات بين تركيا و"إسرائيل".

يذكر أن وزراء حكومة العدالة والتنمية قاطعوا حفل السفارة "الإسرائيلية" على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة مع بدء توتر العلاقات بين تركيا "وإسرائيل" على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة ثم الهجوم "الإسرائيلي" على أسطول الحرية لغزة في المياه الدولية للبحر المتوسط في 31 مايو العام الماضي، ما أدى إلى مقتل 9 مواطنين أتراك.

وشهدت تركيا مظاهرات أمام السفارة والقنصلية "الإسرائيليتين" في أنقرة واسطنبول وفى مناطق أخرى نظمتها جمعيات أهلية مساندة للشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة خلال اليومين الماضيين.