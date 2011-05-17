كيف تخفي نفسك.. على الإنترنت؟

فلسطين اليوم-وكالات

شبكة الإنترنت جعلت عالمنا صغيرا، كما أنها نظمت تاريخنا وجعلته أفضل فهرسة وتبويبا، وأكثر قابلية للبحث فيه. إلا أن مثل هذه التطورات لا تعود بالنفع دائما علينا، خصوصا إذا كانت مقرونة مع الظاهرة الغريبة المتمثلة في تخلي معظم الناس عن المنطق المعقول، عندما يتعلق الأمر بنشر الصور والأسماء والمعلومات الخاصة بهم.

ويتناقش الخبراء في السبل التي تتيح لمستخدمي الإنترنت تحسين سمعتهم على الشبكة، وكيفية حماية خصوصياتهم عليها، لا بل كيفية الاختفاء كلية من الشبكة! وكان إيريك شميدت، المدير التنفيذي لبوابة «غوغل»، قد قال في حديث صحافي سابق له: «لا أعتقد أن المجتمع يتفهم ما يحصل عندما تكون جميع الأمور متوفرة ومتيسرة ومعروفة ومسجلة من قبل الجميع في جميع الأوقات». وأقترح أنه يتوجب على الناس في نهاية المطاف تغيير أسمائهم للإفلات من الإحراج الذي ينجم عن تواريخهم الموثقة جدا على الإنترنت! وبدلا من اللجوء إلى برنامج حماية الشهود، أو تغيير الاسم، في ما يلي الخطوات الخمس حول كيفية الاختفاء من الإنترنت، وفقا للخبراء:

الخطوة الأولى: اعرف عدوك.. قبل القيام بأي إجراء يجب معرفة ما الذي تريد التخلص منه. أولا قم بإجراء بحث يتناول اسمك، ولا تكتف فقط ببوابة «غوغل»، بل قم بالبحث في المجموعات الأخرى من المواقع المهتمة بالأسماء والعناوين وما شابه في الولايات المتحدة أو في أوروبا، مثل «زابا سيرش» ZabaSearch، و«إنتليوس» Intelius، و«بيبل» Pipl، و«سبوكيو» Spokeo.

الخطوة الثانية: ابق بعيدا عن الشبكة.. من المؤسف أن شطب كل ما يتعلق بكل أثر من آثارك على الشبكة هو أمر مستحيل. يمكن إزالة المعلومات ورشوة الآخرين للقيام بذلك أيضا، لكن هنالك المئات من شبكات الكومبيوتر المسخرة التي جرى الاستيلاء عليها، فضلا عن مواقع للمحتويات والمعلومات.