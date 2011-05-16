الصيفي يؤكد على ضرورة تطوير أداء الخطيب والاهتمام بعناصر الخطبة

فلسطين اليوم: غزة

التقى وكيل وزارة الأوقاف والشئون الدينية في حكومة غزة حسن الصيفي في مقر مكتبه بمدينة غزة مع وفد من التوجيه السياسي والمعنوي, ضم كل من رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي د. أنور البرعاوي ومدير المعاهد التوجيهية الحكومية المقدم زكي الشريف ومدير المحافظات بالتوجيه السياسي المقدم إبراهيم مديرس.

هذا وهنأ الوفد الزائر الصيفي بمنصبه الجديد إلى جانب بحث عدداً من القضايا المهمة كان أبرزها تفعيل وتطوير أداء لخطيب في خطبة الجمعة.

بدوره أكد الصيفي على أهمية خطبة الجمعة في المساجد المركزية, مطالباً بضرورة تقديم مواضيع تهم الجمهور بهدف إيصال الفكرة بقدرة فائقة إلى جانب وجود رقابة ذاتيه تتسم بالقيم, منوهاً إلى أن وزارته ستسعى إلى تطوير أداء الخطيب من خلال الاهتمام بالعناصر الأساسية المكونة للخطبة والبعد عن الحزبية لكسب كافة شرائح المجتمع.

ودعا الصيفي الخطباء إلى ضرورة التنويع في ثقافته والتمتع بقدر من المسئولية, مشيراً إلى أن خبرة الجمهور باتت واسعة بسبب الانفتاح على وسائل الإعلام المختلفة.

من جهته أكد البرعاوي على إيجاد طاقات وكفاءات متميزة بهدف إيصال الرسالة السامية التي تسعى الأوقاف إلى تحقيقها بالإضافة إلى العمل على انتقاء مجموعة من الخطباء والبناء عليهم.