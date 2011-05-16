الرفاعي: تحرك اللاجئين الفلسطيني يهدف إلى رفض شطب حق العودة

فلسطين اليوم: غزة

أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان أبو عماد الرفاعي أن "تحرك اللاجئين الفلسطينيين في ذكرى يوم النكبة، هو رسالة إلى العالم بأنهم يرفضون شطب حق العودة".

أشار الرفاعي في تصريح صحفي إلى عدة رسائل أفرزها الحراك الشعبي في ذكرى النكبة ومن بينها "الشعور العميق لدى أبناء الشتات الفلسطيني بأن هناك محاولات لاستهداف قضية اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على تمييع قضية العودة"، وأضاف إن "هذا الخطر المحدق بقضيتهم دفع اللاجئين إلى تقديم هذا الأداء العظيم والتضحيات الجسام لبعث رسالة واضحة برفض مخططات التهجير والتوطين والتجنيس".

ولفت الرفاعي إلى "رسالة أخرى أحب الشعب الفلسطيني في الخارج تقديمها، وهي أن حاجز الخوف قد انكسر ولم يعد مقبولاً، بعد الآن، أن يستهدف هذا الشعب ويعزل عن مساندة قضيته في الوطن"، واعتبر أن "من أهم الرسائل تلك التي وجهت إلى الاحتلال الإسرائيلي بأن الأجيال الفلسطينية الشابة لم تنس قضية العودة، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الكيان الصهيوني لسحق هذا الحق، وهو قد فشل في جعل الأجيال الفلسطينية المتعاقبة تنسى الأرض وحبها لهذه الأرض ومقدساتها"، واعتبر الرفاعي أن "ما جرى بالأمس دليل على الإرادة القوية لدى هذه الأجيال في تحقيق حلم العودة والتحرير".

وأعرب الرفاعي عن اعتقاده "أننا أمام مرحلة جديدة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، سيقودها الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج"، ورأى بأن "فشل سياسة التسوية، والتعنت الإسرائيلي، والاستمرار في مشروع التهويد والاستيطان من العوامل التي ألهبت الفلسطينيين في الضفة الغربية"، وكشف الرفاعي بأن "الأمر ليس مجرد بوادر انتفاضة ثالثة، بل إن الشعب يعيش انتفاضات متتالية ومتتابعة، وهو يعد نفسه لمواجهة العدو الإسرائيلي بأشكال مختلفة، حيث دخل عامل إضافي على المعادلة وهم فلسطينيو الخارج"، وشدد على "ضرورة تقديم شكوى فلسطينية رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ليرتقي الموقف الفلسطيني الرسمي إلى مستوى الحدث الذي ألمَّ بالشعب الفلسطيني على حدود جنوب لبنان والجولان السوري المحتل.