بعد وصولهم إلى معبر بيت حانون .. الاحتلال يؤجل إطلاق سراح 3 أسرى

فلسطين اليوم _ غزة

أفادت وزارة الأسرى والمحررين بان سلطات الاحتلال أجلت الإفراج عن 3 أسرى من قطاع غزة ، بعد أن خرجوا بالفعل من سجن النقب ، ووصلوا إلى معبر بيت حانون ، وقد انتهت مدة حكومياتهم منذ أكثر من أسبوع ، وأجل الاحتلال إطلاق سراحهم دون سبب .

وأوضح رياض الأشقر بأن الاحتلال أعاد الأسرى الثلاثة إلى سجن عسقلان ، بعد أن كان مقرراً الإفراج عنهم أمس الأحد، بحجه المسيرات التي وقعت بالقرب من الحدود في ذكرى النكبة ، ولم يحدد موعداً جديداً لإطلاق سراحهم .

وأشار إلى الأسرى الثلاثة هم الأسير (عاطف عطا محمد حسان) من المنطقة الوسطى بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 18 عام، حيث انه معتقل منذ 25/10/1993، والأسير (أحمد جلال أحمد حسين) من محافظة رفح ،جنوب قطاع غزة بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 7 سنوات ، حيث انه معتقل منذ 14/8/2004 ، و الأسير (سعد خليل رجب اليازجي ) من مدينة غزة ، بعد أن أمضى فترة محكوميته البالغة 7 سنوات ، حيث انه معتقل منذ 25/8/2004 .

واعتبرت الوزارة تأجيل الإفراج عن الأسرى للمرة الثانية هو تلاعب بأعصاب ومشاعر الأسرى وذويهم ، وممارسة مزيد من الضغط النفسي عليهم ، ومصادرة لفرحة الأسير وذويه في يوم إطلاق سراحه ، بعد المعاناة الشديدة التي تعرض لها خلال سنوات اعتقاله .