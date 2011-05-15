نتنياهو يتبجح : "إسرائيل" مصممة على حماية حدودها

فلسطين اليوم _ وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، إن "إسرائيل" مصممة على حماية حدودها وسيادتها، مضيفاً أنه أصدر تعليماته إلى قوات الجيش بالتحلي بأقصى درجة من ضبط النفس مع الإصرار على منع اختراق الحدود.

وقال نتنياهو في خطاب مقتضب بثته وسائل الإعلام "الإسرائيلية" إنه يأمل أن يعود الهدوء والنظام إلى نصابهما قريباً.

وأضاف أن تصادف فعاليات إحياء ذكرى النكبة مع ذكرى تأسيس دولة "إسرائيل" يؤكد أن النزاع ليس على حدود ١٩٦٧، بل أن قادة الفعاليات لا يقرون بوجود دولة "إسرائيل" وإنما يرون أن الصراع يعود إلى العام ١٩٤٨.