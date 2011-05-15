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كتائب المجاهدين :فلسطين أرض المسلمين جميعاً والقتال فيها واجب شرعي

  • 15:43 - 15 مايو 2011
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كتائب المجاهدين :فلسطين أرض المسلمين جميعاً والقتال فيها واجب شرعي

فلسطين اليوم _ غزة

أكدت كتائب المجاهدين في فلسطين في ذكرى النكبة الثالثة والستون  فلسطين ارض وقف إسلامي والقتال فيها واجب شرعي ووطني وقومي.

 

 وشددت الكتائب في بيان وصل "فلسطين اليوم " نسخة عنه أنحق العودة  حق شخصي لا يجوز لأحد أن يفرط به مهما علا شأنه.

وأوضحت أن الجهاد هو الكفيل بتحرير الأرض واسترجاع الحقوق , محملةً بريطانيا والأنظمة العربية المسؤولية الكبرى عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم.

 وذعت الكتائب الفصائل المقاتلة للمحافظة على حق المقاومة ضد  العدو الصهيوني حتى يسلبوا منه الأمن و الأمان على أرضنا.

 

وأملت أن يُجَسد اتفاق القاهرة عمليا وان يُحمى بكل قوة وتكون المرحلة القادمة لتصعيد المقاومة على ارض فلسطين.

 

 

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