كتائب المجاهدين :فلسطين أرض المسلمين جميعاً والقتال فيها واجب شرعي

فلسطين اليوم _ غزة

أكدت كتائب المجاهدين في فلسطين في ذكرى النكبة الثالثة والستون فلسطين ارض وقف إسلامي والقتال فيها واجب شرعي ووطني وقومي.

وشددت الكتائب في بيان وصل "فلسطين اليوم " نسخة عنه أنحق العودة حق شخصي لا يجوز لأحد أن يفرط به مهما علا شأنه.

وأوضحت أن الجهاد هو الكفيل بتحرير الأرض واسترجاع الحقوق , محملةً بريطانيا والأنظمة العربية المسؤولية الكبرى عن معاناة الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم.

وذعت الكتائب الفصائل المقاتلة للمحافظة على حق المقاومة ضد العدو الصهيوني حتى يسلبوا منه الأمن و الأمان على أرضنا.

وأملت أن يُجَسد اتفاق القاهرة عمليا وان يُحمى بكل قوة وتكون المرحلة القادمة لتصعيد المقاومة على ارض فلسطين.