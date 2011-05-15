في يوم النكبة ..فلسطيني يدهس صهيونية ويصيب 16آخرين بتل أبيب

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

ذكرت مصادر صهيونية بأن شاب فلسطيني من سكان كفر قاسم وهو سائق شاحنة قام بدهسحافلات وسيارات في شارع بارليف في "تل أبيب" مما أدى لمقتل صهيوني وإصابة 20 آخرين بجروح طفيفة .

وقال موقع يشع نيوز انه تم اعتقال السائق من قبل الشرطة الصهيونية وتحقق الشرطة أن كان سائق الشاحنة قام بعملية الدهس عمدً أو الحديث يدور فقط عن حادث طرق روتيني .

وقال سائق الشحنة بأنه لم يقم بعملية ضد الصهاينة وكل ماحدث هو أن احد إطارات الشحنة انفجر مما جعله يفقد السيطرة علي الشاحنة.

وقد ذكرت مصادر "إسرائيلية"، أن منفذ عملية الدهس في "تل أبيب" هو إسلام ابراهيم عيسى (22 عاماً)، حيث قُتل في العملية "إسرائيلي" يبلغ من العمر 40، كما أصيب 20 إسرائيلي آخرين بجروح طفيفة.

وقال شهود عيان بأن سائق الشاحنة عيسي ساق الشحنة كالمجنون وأن السيارات تطايرت جراء صدم الشاحنة بها كما أن ثلاثة إشارات مرور تحطمت.