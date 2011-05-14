دعوة مليونية جديدة بمصر لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية

فلسطين اليوم-القاهرة

دعا حزب جبهة التحرير القومية في مصر "تحت التأسيس" المواطنين المصريين للمشاركة غدا الأحد في تظاهرة مليونية أمام سفارة "إسرائيل" في القاهرة بعد صلاة الظهر لإحياء ذكرى 63 للنكبة الفلسطينية.

وقالت الجبهة في بيان لها ندعو للجميع للمشاركة في المسيرة للتأكيد على الحق الفلسطيني وإدانة "استيلاء الكيان الصهيوني على فلسطين" بوعد ممن لا يملك منحه لمن لا يستحق.

وأضاف البيان كما تحيي الجبهة غدا ذكرى المناضل الراحل محمود نور الدين ورفاقه الذين قاوموا عناصر الموساد 'في لحظة شجاعة ساهم فيها الكثيرون من المخلصين في هذا الوطن من بينهم التنظيم الناصري المسلح'.

وجدد حزب جبهة التحرير القومية رفضه لبعض التصرفات التي قام بها بعض الذين لا ينتمون للحزب أو إلى 'اللجنة الدائمة لتحرير فلسطين' عبر استفزاز عناصر القوات المسلحة المتواجدين أمام مقر السفارة الإسرائيلية أمس الجمعة ما دعاهم إلى إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.

وقال البيان: إن الجبهة إذ تنأى بأعضائها عن هذا التصرف فإنها تؤكد على وحدة الجيش والشعب وتشدد على تثمينها لدور جيش مصر العظيم في حماية ودعم الثورة وأنه جزء لا يتجزأ منا.