بالفيديو.. داعية مصري : لن تدوم فرحة "الإسرائيليين" كثيرًا

فلسطين اليوم-وكالات

أدى عدد غفير من المصريين صلاة "فجر النفير" ليوم الجمعة من ميدان التحرير، مطالبين بكسر الحصار عن غزة، وتحرير فلسطين، وعدم توريد الغاز لإسرائيل، وأمّ الناس للصلاة الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، الذي صرح بأن النظام متمثلاً في المجلس العسكري ورئاسة مجلس الوزراء، أعلنوا عن أنهم سوف يفتحون معبر رفح دائمًا، وهو مفتوح لإدخال المعونات التي يسمح بها من خلال هذا المعبر.

وقال في مقابلة ميدانية مع مراسل قناة "الجزيرة مباشر مصر": "إذا كان الصهاينة يحتفلون بالنكسة ويحتفلون بتاريخهم، فنحن أيضًا نحتفل بالنكسة ونحتفل بتاريخنا". وأضاف حجازي: "هذه النكسة ستكون بداية انطلاقة لنا وللكرامة ولتحرير فلسطين، ونقول لهم إن شاء الله لن تدوم لكم هذه الفرحة كثيرًا"، وأشار إلى أن هناك تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم الأحد القادم.