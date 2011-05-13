الطقس: غائم جزئي وانخفاض للحرارة وزخات من المطر اليوم وغدا

فلسطين اليوم-رام الله

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، أن جو اليوم الجمعة، يكون غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم غد السبت: يكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من المطر قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.