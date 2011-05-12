منع العادلى وزوجتيه شرشر وأنوشكا وأبنائه من التصرف في أموالهم

فلسطين اليوم: وكالات

قرر المستشار المصري عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، منع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وزجتيه إلهام شرشر والألمانية أنوشكا كارولين، وأبنائه جيهان وداليا ورانيا والقاصر شريف من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية أيا كان نوعها وما يستجد من ممتلكات أخرى.. يتم الكشف عنها خلال تحقيقات الجهاز.

وأوضح الجوهري أن قرار منع العادلي جاء بعد أن تلقى الجهاز أمس الأربعاء تقرير الرقابة الإدارية حول ثروة العادلي، والذي ظهر فيه بوضوح تحقيق العادلي لكسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثروته بصورة كبيرة من خلال استغلاله لنفوذه.