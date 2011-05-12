مسؤول أمني إسرائيلي: لا يمكن إطلاق سراح شاليط بعملية عسكرية

فلسطين اليوم- وكالات

قال مسوؤل إسرائيلي كبير في الأجهزة الأمنية، يوم أمس الأربعاء، إنه لا يوجد استعدادات عملية لإطلاق سراح الجندي الأسير في قطاع غزة، غلعاد شاليط.

وقال إن الجيش صرف عشرات ملايين الشواقل على عمليات استخبارية لمعرفة مكانه إلا أن ذلك لم يحقق نجاحات.

وبحسبه زعم المصدر "من الصعب إجراء مفاوضات مع 4 قادة؛ إسماعيل هنية وخالد مشعل وأحمد الجعبري ومحمد ضيف". كما ادعى أنه تم التوصل إلى اتفاق مع عدد من قادة الحماس إلا أن قادة آخرين عرقلوا الصفقة.

وادعى المسؤول الأمني فإن حركة حماس تتعرض لضغوط كثيرة من قبل التنظيمات والجمهور. وقال أيضا إن لحماس مصلحة في التوصل إلى اتفاق مع حركة فتح، خاصة في ظل التطورات في العالم العربي. وادعى في هذا السياق أن الاتفاق لن يصمد طويلا بسبب القضايا المركبة مثل الانتخابات.

أما بالنسبة لمصر، فقال إن "الجيش الإسرائيلي خشي في البداية من حصول تغيير في العلاقات مع الجيش المصري، إلا أنه تبين لاحقا أنه يتعاون مع إسرائيل بشكل جيد".

وأضاف أنه إلى جانب الأزمة الاقتصادية، فإن "المصريين لم ينهوا الثورة، وأنه يقع على عاتق الجيش ملفات كثيرة". وتابع أنه لا يزال من الصعب على الجيش المصري السيطرة على سيناء التي تحولت إلى "ثقب أسود من ناحية الإرهاب".

وقال أيضا إن "عدو دولة إسرائيل تغير، من محاولة الاحتلال والتدمير إلى الاستنزاف والكسر". وأضاف أن "تهديدات الإرهاب كانت أكبر قبل عدة سنوات. حركة حماس تهدد اليوم بإطلاق قذائف صاروخية بهدف زرع الخوف في وسط المواطنين، ولكن حرب لبنان والرصاص المصبوب جعلتهم يدركون أن الثمن الذي يدفعونه أكبر".

وبحسبه فإن السنتين والنصف الأخيرتين كانتا الأكثر هدوءا في تاريخ إسرائيل من جهة عدد الإصابات والقتلى.