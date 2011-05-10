ممثلو القطاع الخاص يطالبون الاتحاد الأوروبي بالتدخل لفتح معابر غزة

فلسطين اليوم – غزة

طالب ممثلو القطاع الخاص في محافظات غزة الاتحاد الأوروبي بتوفير الدعم المادي اللازم لتطوير معبر كرم أبو سالم وتجهيزه بالإمكانات اللازمة لزيادة عدد شاحنات البضائع الواردة من خلاله إلى قطاع غزة.

واستعرض علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة خلال مع وفد من الاتحاد الأوروبي بمقر وزارة الشؤون المدنية في غزة ، احتياجات القطاع لإعادة فتح كافة المعابر وفي مقدمتها معبر المنطار التجاري، مشدداً على قدرة هذا المعبر على تلبية متطلبات المرحلة المقبلة من إعمار القطاع.

وأوضح الحايك أن مهمة الإعمار تحتاج إلى تسهيلات جوهرية في حركة انسياب مستلزمات البناء والإعمار، منوهاً إلى أن لدى معبر المنطار القدرة على إدخال حمولة ما يزيد على 700 شاحنة يومياً، في حين أن القدرة القصوى لمعبر كرم أبو سالم لا تتجاوز 300 شاحنة.

واعتبر أن هذا الواقع يستوجب بالضرورة تطوير معبر كرم أبو سالم وإعادة فتح معبر المنطار، بعيداً عن الذرائع الأمنية التي يلجأ إليها الاحتلال، حيث أنه باتفاق المصالحة بات هناك الشريك الفلسطيني لإدارة المعابر بعد أن كانت حكومة الاحتلال تتذرع على مدى السنوات الأربع الماضية بحجة عدم وجود شريك فلسطيني في المعابر.

وأكد ممثلو القطاع الخاص خلال هذا اللقاء على أهمية تفعيل مستوى الدعم الأوروبي الموجه لتطوير معابر القطاع، وذلك من خلال إنشاء طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم من الجهة الشرقية للقطاع، نظراً لعدم ملاءمة الطريق الرئيس "شارع صلاح الدين" لمرور الشاحنات المحملة بالبضائع إلى جانب المركبات الخاصة ونقل الركاب.

وأشار المتحدثون إلى أن الجانب الإسرائيلي يواصل فرض القيود المشددة على دخول المستلزمات الأساسية لإعادة الإعمار، مقللين في الوقت ذاته من أثر الكميات المحدودة التي يسمح الاحتلال بإدخالها للمشاريع المنفذة من قبل منظمات دولية، حيث أن هذه المواد تستخدم لمشاريع محدودة مثل مشاريع تكاد تقتصر على المياه وإنشاء المدارس التابعة لوكالة الغوث.

بدوره أكد ممثل وفد الاتحاد الأوروبي جيري ويلنز أنه سيتم بحث هذه المطالب والعمل على تلبيتها.

في غضون ذلك، أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، كافة معابر القطاع بحجة ما يسمى إحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين، حيث سيستمر إغلاق المعابر حتى صبيحة يوم بعد غدٍ الأربعاء.