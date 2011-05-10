الجوازات والهجرة المصرية تتلقى 454 طلباً فلسطينياً للحصول على الجنسية

فلسطين اليوم: القاهرة

تلقت مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية 454 طلبا في اليوم الأول من فتح باب تلقى طلبات منح الفلسطينيين من أبناء الأم المصرية للجنسية المصرية.

وقال اللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الجوازات اليوم الثلاثاء إنه يتم تلقى الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية بأيام الأسبوع، فيما عدا يوم الجمعة والعطلات والإجازات الرسمية، وذلك بديوان عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وأقسام جوازات محافظات الإسكندرية ودمياط وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية.

وأكد أن المستندات المطلوبة للتقدم بالطلبات تشمل شهادة ميلاد الأم، وشهادة ميلاد والدها، وعقد زواجها بالأب الفلسطيني، وكذلك شهادة ميلاد نجلها أو نجلتها الطالبة للجنسية وجواز السفر الفلسطيني، وصحيفة الحالة الجنائية لمن بلغ 16 عاما، بالإضافة إلى 4 صور فوتوغرافية.

وفي السياق ذاته قام مركز القاهرة للتنمية، في إطار حملته لمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني، بإقامة 23 دعوى قضائية أمام القضاء الإداري.

يذكر أن مركز القاهرة للتنمية بدأ حملة لإعطاء الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني في شهر أبريل الماضي بندوة "المصريات ما بين السياسات التمييزية والإقصاء من الجنسية"، ونتج عن هذه الندوة إقامة الدعاوى القضائية أمام القضاء الإداري، لصالح أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين، وذلك تطبيقا لنص القانون رقم 154 لسنة 2004، أسوة بالمصريات المتزوجات من أجانب، هذا وقد أسفرت الحملة عن النجاح في الحصول على موافقة الحكومة المصرية، على منح الجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من فلسطيني.