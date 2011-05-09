قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية

فلسطين اليوم-جنين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، ظهر اليوم الاثنين، مدينة جنين وقرية صانور, في مدينة جنين بالضفة الغربية, دون أن يبلغ عن وجود اعتقالات طالت المواطنين.

وأفاد شهود عيان, أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي لمدينة جنين وسيرت آلياتها في محيط جامعة القدس المفتوحة، وحي حليمة السعدية والسويطات وفي محيط قرية حداد السياحية.

وفي ذات السياق اقتحمت قوات الاحتلال قرية صانور جنوب جنين وسيرت آلياتها في أزقة وشوارع القرية في خطوات استفزازية دون أن يبلغ عن اعتقالات.