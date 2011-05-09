العبادسة: من حق قيادات فتح العودة للقطاع بشرط!

فلسطين اليوم-غزة (خاص)

أكد الدكتور يحي العبادسة نائب رئيس كتلة حماس البرلمانية, أن الأنباء التي تتحدث عن عودة قيادات فتح لقطاع غزة سابق لأوانها من الناحية العملية.

وأوضح العبادسة لمراسل "فلسطين اليوم الإخبارية", اليوم الاثنين, أنه بعد توقيع اتفاق المصالحة وانتهاء كل العراقيل التي تعترضها من الطبيعي أن يعود كافة قيادات حركة فتح للقطاع, فهم جزء من الشعب الفلسطيني وهذه أرضهم.

وقالالعبادسة :" من ليس عليه قضية من قيادي فتح, سيعود دون مسائلة, ومن كان عليه قضية أو إشكالية من الطبيعي أن يدخل للقضاء لحل الإشكالية وتسوية كافة الأمور لضمان عدم حدوث أي إشكالية بين العوائل الفلسطينية".

كما أكد أن كافة الأمور المتعلقة في ملف عودة قيادات فتح لم تطرح بعد على اللجان المتخصصة وفي حال طرحها سيتم التوافق لدخولهم وفق ما تم التوافق عليه في اللجنة.

ومن الجدير ذكره أن مسؤول مصري أكد أنه تم الاتفاق على عودة جميع الكوادر وأعضاء حركة فتح الذين خرجوا فى أحداث غزة عام 2007 ويمكنهم الآن الرجوع إلى غزة، لكننا فى مصر تركنا لهم تحديد الوقت المناسب لعودتهم خاصة وأن أولادهم ملتحقون حاليا بالمدارس ومصر لن تضغط على أى شخص لا يرغب فى الذهاب حاليا إلى قطاع غزة فالأمر متروك لهم".