شبح بن لادن يطار الأمريكان .. هبوط طائرة أمريكية اضطراريا

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

ذكرت مصادر أمريكية بان طائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا اير لاينز اضطرت للهبوط اضطراريا بسبب ما وصفته الشركة تهديد أمني .

وقد هبطت الطائرة في مطار ( بالكركي) وتم إخلاء جميع ركاب الطائرة ورفضت إدارة الطيران والشرطة الأمريكية ذكر ماهية التهديد الأمني ,ولكن من المرجح أن يكون تهديد من قبل تنظيم القاعدة .

وفي حادثة أخرى أجبرت السلطات الأمريكية راكبين من مسلمي الولايات المتحدة وهما ( مسودور رحمن ) يعمل بروفسور في جامعة ممبيس ومحمد زغلول يعمل أمام مسجد في الاتحاد الإسلامي في ولاية ممبيس ) على النزول من متن طائرة وتفتيشهما بدقة وتم منعهما من الصعود للطائرة مرة أخرى .