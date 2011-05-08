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شبح بن لادن يطار الأمريكان .. هبوط طائرة أمريكية اضطراريا

  • 20:54 - 08 مايو 2011
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شبح بن لادن يطار الأمريكان .. هبوط طائرة أمريكية اضطراريا

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

 ذكرت مصادر أمريكية بان  طائرة أمريكية تابعة لشركة دلتا اير لاينز اضطرت للهبوط اضطراريا بسبب ما وصفته الشركة تهديد أمني .

 

 وقد هبطت الطائرة في مطار ( بالكركي)  وتم إخلاء جميع ركاب الطائرة  ورفضت إدارة الطيران والشرطة الأمريكية ذكر ماهية التهديد الأمني ,ولكن من المرجح أن يكون تهديد من قبل تنظيم القاعدة .

 

وفي حادثة أخرى أجبرت السلطات الأمريكية راكبين من مسلمي الولايات المتحدة وهما ( مسودور رحمن ) يعمل بروفسور في جامعة ممبيس ومحمد زغلول يعمل أمام مسجد في الاتحاد الإسلامي في ولاية ممبيس )  على النزول من متن طائرة وتفتيشهما بدقة وتم منعهما من الصعود للطائرة مرة أخرى .

 

 

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