فتح: مهمّة الفضائيات تعزيز المصالحة والوحدة الفلسطينية وحمايتها

فلسطين اليوم: غزة

دعت حركة فتح وسائل الإعلام والفضائيات العربية لتعزيز اتفاق المصالحة الفلسطينية وحماية مسارها حتى تصل لأهدافها بإعلاء المصلحة الوطنية.

وطالب المتحدّث بإسم الحركة، أسامة القواسمي " التركيز على نقاط الالتقاء والمصالحة الوطنية العُليا للشعب "، مؤكداً على أهمية دور وسائل الإعلام الوطنية والعربية في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية والتعدّدية والحريات.

وأضاف القواسمي، في تصريح صدر عن مفوّضية الإعلام والثقافة " أن بعض وسائل الإعلام والفضائيات ما زالت في ذات المربع، تتحدّث بلغة ما قبل المصالحة، في محاولة فاشلة للنيل من الوحدة الوطنية وشق الصف الفلسطيني ".

ولفت إلى إرادة فتحاوية لتجاوز المعيقات بهدف إنجاح مسار الوحدة الوطنية وتحقيق الإنجازات.