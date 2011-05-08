الاحتلال يعيد اعتقال الصحفي والأديب وليد خالد

فلسطين اليوم- رام الله

أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" أقدم فجر اليوم على اختطاف الأديب الصحفي وليد خالد (39) عاماً، بعد أن اقتحمت بيته في بلدة سكاكا في محافظة سلفيت بالضفة المحتلة.

وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش أن الصحافي وليد أفرج عنه في 26/1 من هذا العام، بعد اعتقال استمر لمدة أربعة أعوام.

وأضاف الخفش أن سياسة الإفراج ومن ثم إعادة الاعتقال والتحويل للاعتقال الإداري بعد "تصفير العداد" أصبح نهج لدى جهاز المخابرات "الإسرائيلي" والساعي لتدمير معنويات الأسير وعائلته وإبقاء الإنسان داخل السجون .

و أشار الخفش إلى ارتفاع وتيرة الاعتقالات في الآونة الأخيرة بشكل كبير للقيادات الفلسطينية والشخصيات الاعتبارية، وخاصة بعد توقيع المصالحة التي تلعب "إسرائيل" على تعطيلها من خلال اعتقال القيادات والرموز ، مشيرا إلى اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي بسام السعدي، وخالد الحاج وماجد حسن وغيرهم من الناشطين الفلسطينيين

وناشد الخفش القيادة الفلسطينية بضرورة التدخل السريع والعاجل من اجل إيقاف الاحتلال من اقتحام المدن والقرى الفلسطينية والعبث في البيت الفلسطيني الموحد.

والجدير بالذكر أن الصحافي خالد يعتبر من أبرز الشخصيات الأدبية في الضفة الغربية، و يشغل حاليا منصب مدير صحيفة فلسطين اليومية، و كان قد اعتقل أكثر من مرة لدى سلطات الاحتلال لفترة تزيد عن الثلاثة عشر عاما مجتمعة.