"إسرائيل" تضطر لفتح مخزونها الاستراتيجي من وقود الطائرات

فلسطين اليوم- ترجمة خاصة

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي وفقاً لمصدر "أمني" بأنه لا توجد يد عدائية لتلوث وقود الطائرات في مصفاة "كريات موتسكن" قرب حيفا.

والجدير ذكره، فإن حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون تعطلت أمس الخميس، في ساعات ما بعد الظهر على خلفية تزود الطائرات بوقود ملوث.

وذكرت إذاعة الجيش، أنه تم إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران من مطار بن غريون إلى دول أوروبية، بالإضافة إلى الإيعاز إلى عدد من الرحلات القادمة إلى المطار بالتزود من مكان آخر وهم في طريقهم إلى "إسرائيل".

من جانب آخر، أشارت صحيفة هآرتس إلى أن سلطات المطار علمت بنبأ التلوث من خلال الشركة المزودة لوقود الطائرات، الأمر الذي دفع السلطات إلى وقف عملية التزويد بشكل فوري.

وأوضحت الصحيفة أن التلوث ناتج من مادة دهنية غير معروفة، عملت على إحداث انسداد في المصافي وإحداث تلوث في الوقود.

ومن الجدير بالذكر، أن التلوث لم يقتصر على الطائرات بل شمل أيضاً الحافلات والشاحنات.

وعلى ضوء النقص في وقود الطائرات اضطرت وزارة الحرب الإسرائيلية فتح مخزونها الاستراتيجي من وقود الطائرات لحل المشكلة حيث أن كل عدة دقائق من اليوم الجمعة تقلع طائرة تلو الأخرى لخارج "إسرائيل".