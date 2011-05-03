أردوغان يناشد القذافي التخلي عن السلطة

فلسطين اليوم-وكالات

ناشد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان, اليوم الثلاثاء, الزعيم الليبي معمر القذافي التخلي عن السلطة "فورا" من اجل وقف دم الليبيين في بلاده.

وقال أردوغان للصحافيين "نحن نأمل أن يترك الزعيم الليبي ليبيا ويتخلى عن السلطة فورا لأجله ولأجل مستقبل بلده ومن اجل وقف أراقة المزيد من الدماء والدموع ووقف الدمار.

وأضاف "نريد أن نذكره بان عليه أن يقوم بهذه الخطوة التي لا مفر منها، من اجل وضع حد للمعاناة"، مذكرا بمقتل احد أبناء الزعيم الليبي وثلاثة من أحفاده في غارة جوية السبت الماضي.